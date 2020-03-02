Их нравы: Эшли Грэм поменяла подгузник ребенку прямо на полу супермаркета

В январе знаменитая американская модель plus-size Эшли Грэм стала мамой. У нее родился сын, которого они с мужем назвали Айзек Менелик Джованни Эрвин.

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Ребенок появился на свет естественным образом, вскармливать малыша Эшли тоже решила так, как это придумала природа — грудью. В своем блоге звезда с удовольствием делилась своим родительским счастьем, рассказывая о милых материнских буднях. И все было в них безоблачно до определенного времени.

Несмотря на статус звезды Грэм недавно пришлось столкнуться с удивительными для, казалось бы, такой цивилизованной страны, как Америка, неприятностями. Будучи в супермаркете, ей понадобилось срочно поменять малышу подгузник, однако уборной поблизости не оказалось. Эшли ничего не оставалось делать, как заняться гигиеной сына прямо на полу магазина.

Модель была крайне возмущена тем, что для молодых матерей в торговом зале не созданы условия для ухода за детьми.