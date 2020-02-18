«Немного новая»: Эшли Грэм показала фигуру после родов

Популярная пышнотелая американская модель и активистка Эшли Грэм снова попыталась шокировать поклонников. На этот раз она опубликовала в своем инстаграм-блоге фотографию своего тела после родов. Прикрытая рукой грудь, а под ней — живот недавно родившей женщины, еще достаточно большой и со свежими растяжками.

«Та же я. Только немного новая», — подписала пост Грэм.

Подписчики поддержали звезду и поспешили успокоить ее, что «это нормально» и она прекрасна в любом своем проявлении: «Линии жизни. Очень того стоит, правда, мамочка?» — написала одна из коллег Эшли.

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«Спасибо за твою силу. Недавно мне стало стыдно за свои растяжки — трудно принять их, но все же это часть наших историй», — поблагодарила активистку другая подписчица.

32-летняя модель Эшли Грэм недавно стала мамой. Спустя 10 лет брака она подарила супругу сына. И не так давно демонстрировала подписчикам блога, как кормит кроху грудью.