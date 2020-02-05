Пышнотелая модель Эшли Грэм поделилась нежными фото новорожденного сына

Эшли Грэм стала одной из самых знаменитых моделей размера plus-size. За счет пышных форм девушка выделилась из толпы и покорила мировые подиумы. Она даже вошла в состав жюри реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Несмотря на то, что некоторые критически относятся к ее бодипозитиву, сама Эшли не скрывает, что счастлива. А две недели назад она еще и стала мамой.

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Во время беременности Грэм не стеснялась своей полной фигуры. Она носила облегающие платья и даже устраивала откровенные фотосессии без одежды. Во время родов ее поддерживал муж Джастин Эрвин, с которым она состоит в браке 10 лет. Своему возлюбленному модель подарила сына Исаака Менелика Джованни. Модель рассказала, что роды состоялись у нее дома в Бруклине. Она была с опытной акушеркой, поэтому не волновалась.

«Если бы я рожала в больнице, то боялась и волновалась бы гораздо сильнее. Но так как я была дома, то включила комфортный тусклый свет, могла съесть что хотелось, побыть в постели или бассейне», — поделилась девушка во время съемок Pretty Big Deal.

Также Эшли опубликовала трогательные снимки, на которых показала, как кормит грудью новорожденного сына. Она с нежностью смотрит на ребенка в кадре вместе со своим мужем. Ее наследник в этот момент спокойно лежит на руках и ест. Сама модель была облачена в черное бра, подчеркнувшее ее пышный бюст, с младенцем на руках.

«Я помню, как впервые держала Исаака и говорила Джастину: «Теперь мы семья навсегда», — написала счастливая мама.

Многие поклонники вновь поздравили родителей и восхитились идиллией. Они не сомневаются, что Грэм станет прекрасной и заботливой мамой.

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