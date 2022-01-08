«Это уже невозможно связать в одну историю»: Королева объяснила, почему критикуют «Сваты-7»

Актриса Инна Королева в беседе с Лизой Дидковской объяснила, почему седьмой сезон «Сватов» подвергся нещадной критике со стороны фанатов сериала.

«Я не читаю комментарии. Не хочу расстраиваться. Я все равно ничего не изменю. Допускаю, что всем нравиться сериал «Сваты-7» не может. Есть кому нравится, а кому-то не нравится. Есть люди, которым нравится зеленый цвет, а есть кто его терпеть не может, но он же остается зеленым цветом». Инна Королева

Как отметила Инна Королева, в предыдущих сезонах была одна длинная история. «Сейчас съемки растянули на несколько лет. Это невозможно уже связать в одну историю. Каждая серия – отдельная история. Мы все ждали выхода седьмой части, как Новый год. Мы старались. И мы все-таки это сделали. Это был труд и нервы», — заявила Инна Королева.

Сериал «Сваты-7» был показан по российскому телевидению перед Новым годом. За годы своего существования картина стала поистине народной и культовой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!