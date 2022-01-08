«Помоишникам помусолить нечего»: жена Петросяна встала на защиту своего чепчика

Татьяна Брухунова ответила всем, кто раскритиковал ее очередной образ. На одну из прогулок в новогодние праздники жена Евгения Петросяна нарядилась в шубку из искусственного меха и чепец с розами. Внешний вид супруги юмориста раскритиковали подписчики. Брухунова молчать не стала и поделилась новым луком с тем самым чепцом.

«Тонны негатива на меня вылились за несколько минувших дней. А причиной всему — чепчик. Ч-Е-П-Ч-И-К! Если бы лет пять назад мне кто-то сказал, что мое фото будет в каждом втором печатном издании и в каждом первом интернет портале с сотнями комментариев под ним я рассмеялась в голос. Но сегодня инфоповод делают из всего. И даже из вязаной шапки. Поэтому мы с чепцом бесцеремонно врываемся в ваши ленты. А то помоишникам помусолить нечего будет», — возмутилась Татьяна в своем Instagram.

32-летняя мать наследника Петросяна известная поклонница винтажных образов. В комментариях ее любовь к необычным предметам гардероба поддержала Божена Рынска.

«Прикольный чепчик. Жаль, мне такой не по возрасту», — написала 46-летняя вдова.

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