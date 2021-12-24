Спустя три года: как выглядит Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном

Артистка долго не появлялась на публике.

С момента начала громкого развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна прошло три года. Юморист обрел свое счастье с молодой помощницей Татьяной Брухуновой и стал отцом. А артистка долго не появлялась на публике. И вот на съемках очередного новогоднего шоу Степаненко поразила всех собравшихся своим преображением.

Помолодевшая, сияющая Степаненко появилась перед камерами с элегантной прической в искрящемся светло-голубом костюме. Образ дополнила массивными украшениями. Фанаты отметили, что Елена Григорьевна заметно похудела и похорошела.

Напомним, в браке с Петросяном Степаненко прожила 33 года. Оценка многомиллионного состояния экс-супругов продолжалась почти два года. Список всех ценностей занял порядка тысячи листов. Самым ценным активом, к слову, является недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей. Однако в квартире сейчас живет Степаненко. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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