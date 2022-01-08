В обнимку с подружкой под пальмой: дочь Климовой от Месхи в цветных шортиках и белой блузе позировала на пляже

Актриса Екатерина Климова вместе с малышкой Беллой улетела на отдых в жаркую страну.

Звезда театра и кино Екатерина Климова зимним забавам предпочла жаркое лето. Под занавес новогодних каникул Екатерина Климова вместе с дочкой от Гелы Месхи Беллой улетела отдыхать в одну из теплых стран.

Геотег на фото в микроблоге актриса предпочла не ставить, чтобы не раскрывать место своего отдыха.

Компанию звезде, судя по всему, составили ее друзья, у которых есть дочка возраста ее наследницы Беллы.

Девочки дружны и вместе весело проводят время. В сторис Instagram Екатерина Климова поделилась кадром, на котором запечатлела дочку Беллу с подружкой. Малышки в кажре позируют в обнимку, стоя на шезлонге.

Синее небо, высоченные пальмы и раскрытый зонт говорят о том, что погода на курорте, где находится Екатерина Климова, довольно жаркая, и поклонники имеют все шансы увидеть диву в купальнике.

Ну а пока она поделилась снимком счастливой дочери Беллы, которая облачена в цветные шортики и белую блузу. Малышка, судя по всему, очень довольна тем, что ближайшие дни проведет на берегу моря.

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