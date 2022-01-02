Вся в снегу извалялась! Климова в наряде оттенка экрю с визгом устроила веселые катания на санках

Актриса Екатерина Климова имеет квартиру в Москве и дом за городом, где с удовольствием проводит время со своей семьей, наслаждаясь свежим воздухом и простором.

В личном блоге звезда сериала «Бедная Настя» показала, как она веселится на новогодние каникулы с младшей дочкой Беллой. Знаменитость уселась на надувные санки и с ветерком при помощи наследницы прокатилась по поселку.

Облаченная в одеяния оттенка экрю Екатерина Климова не стала сдерживать эмоции и с визгом и криками пронеслась по улицам. Ну а в финале ее ждал сюрприз от Беллы – падение в сугроб.

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