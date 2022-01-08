«Она уставала»: Королева объяснила, почему ее дочери не нравились съемки в первых частях «Сватов»

Актриса Инна Королева в интервью Лизе Дидковской объяснила, почему ее дочери Ульяне Иващенко не нравились съемки в «Сватах».

«Ульяне не очень нравилось сниматься. Ей было пять лет на начало съемок. Ей все надоедало. Она говорила, что будет ловить шмелей и насекомых. Я ей объясняла, что это ее первая большая роль». Инна Королева

Как отметила актриса, она проводила воспитательные беседы с дочкой. «Она просто уставала и говорила: «Ну одно и то же. Одно и то же 25 раз с разных ракурсов. Ну что такое». Вот это было. Но отдавалась работе она честно. Плакала, смеялась. Она уставала», — заявила Инна Королева.

больше по теме Инна Королева подтвердила выход «Сватов-7» на экраны в ноябре нынешнего года Точная дата станет известна в самое ближайшее время.

Напомним, что Ульяна Иващенко сыграла в первой и второй части «Сватов» роль Жени Ковалевой. Позже ее заменила другая актриса София Стеценко, а затем Анна Кошмал.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!