«Для нас Женя Ковалева только она»: как изменилась Ульяна Иващенко из «Сватов» за 13 лет

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появились две фотографии актрисы Ульяны Иващенко с разницей в 13 лет. В картине она, напомним, играла Женю Ковалеву. Иващенко была задействована в первом и втором сезонах ленты. Надо отметить, что актриса сильно изменилась за прошедшие годы. Из маленькой девочки она превратилась в настоящую красотку.

«Ульяна Иващенко. Сильно изменилась?» — задали вопрос фанаты. «Для нас Женя Ковалева только она», «Красивая, скромная, обожаем Ульяну», «Красавица и умница. Очень классная», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Ульяна Иващенко рассказывала, что попала в сериал случайно. Ее на съемочную площадку привела мама — актриса Инна Королева. После второго сезона Ульяна Иващенко покинула проект. Она уже не смогла совмещать работу в фильме с учебой в школе. Училась она в Москве, а съемки проходили на Украине. Родители решили, что школа для нее важнее. Сегодня Ульяна Иващенко многим известна как блогер. Ее псевдоним — Эндерс. У нее почти два миллиона подписчиков в соцсетях.

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