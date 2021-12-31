«Женя Ковалева всегда будет жить во мне»: Анна Кошмал красиво попрощалась со «Сватами»

Как заметила актриса, для нее этот сериал — целая жизнь.

Актриса Анна Кошмал в Instagram опубликовала крайне трогательный пост, посвященный окончанию проекта «Сваты-7», где она сыграла роль Жени Ковалевой.

По словам актрисы, для нее данный сериал — целая жизнь. Она и мечтать о таком не могла. Кошмал рада, что однажды в нее поверили. По ее словам, для нее всегда было самым важным, чтобы в нее верили.

«Я безумно благодарна судьбе за этот крутой поворот, который привел меня в профессию, и за то количество любви и веры, которое я обрела благодаря этому проекту! Хоть и нашей истории действительно пришел конец, Женя Ковалева всегда будет жить во мне как символ того, что мечты сбываются. Люблю, обнимаю, всегда ваша Женя!» Анна Кошмал

Напомним, что на Украине и в России одновременно завершился показ сериала «Сваты-7». Данная картина, без преувеличения, стала народной.

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