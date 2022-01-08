«Долго добивался расположения»: экс-возлюбленная бойфренда Бородиной высказалась о Трофиме

Как отметила Виолетта, она сразу понимала, что это не ее человек.

Косметолог Виолетта, которая в 2020 году состояла в отношениях с возможным нынешним бойфрендом телеведущей Ксении Бородиной Трофимом Симищенко, рассказала об их романе.

Как она отметила, ей было сложно устоять, потому что Трофим всегда смотрел на нее с любовью. Он был готов носить Виолетту на руках. Дарил большие букеты цветов.

«Трофим долго добивался моего расположения к себе, красиво ухаживал. Интуитивно чувствовала, что это не тот человек, с которым можно прожить всю жизнь. Кроме того, спустя какое-то время, мне стали писать и говорить, что Трофим замешан в нечистых делах и погряз в долгах». Виолетта

По словам Виолетты, именно она настояла на разрыве отношений. Причем получала угрозу от Трофима, который не хотел ее отпустить и расстаться по-доброму.

Напомним, что Трофим Симищенко, по слухам, встречается с Ксенией Бородиной. Причем бывший муж телеведущей Курбан Омаров уверяет, что Бородина изменяла ему с Трофимом еще в их браке, сообщает «СтарХит».

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