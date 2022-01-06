«Лисьи носики видны»: Бородина в платье с разрезом цвета сочной травы игриво поманила бюстом

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» уже 17 лет. Она не скрывает, что благодаря проекту стала знаменита. Более того, Ксения ведет и другие передачи. В 2021 году она приняла участие в проекте «Ледниковый период», где дошла до финала.

Также в ее личной жизни произошли изменения. Она развелась с Курбаном Омаровым. Даже ради дочки Теоны сохранять брак они не стали. К слову, звезда после случившегося стала чаще выходить в свет и видеться с подругами.

Новогодние каникулы Ксения решила провести на Мальдивах. Она приехала туда с дочками. Первые дни телеведущая нежилась на пляже. Она то и дело позировала в бикини.

Артистка даже показала, как упала в воду. А вот 6 января вечером она нарядилась, чтобы встретить Рождество. Бородина устроила дефиле в трикотажном платье с разрезом цвета сочной травы. Наряд подчеркнул ее точеные формы.

Ксения поманила своим упругим бюстом. От нижнего белья она отказалась. Телеведущая успела загореть, поэтому без стеснения засветила прелести. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда.

«Какая вы красотка», «Все идеально! Фигурка, платье», «Точно не для себя нарядились», «У вас отменный вкус», «Как вы смотритесь! Просто мечта», «Каждый изгиб манит», «Лисьи носики видны», «Грудь так и горит огнем», «И как на вас смотреть без зависти», «Дива во плоти», — прокомментировали пост подписчики.

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