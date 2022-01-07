Финал «Ледникового периода»: Бородина – колдунья, а Мельникова — медсестра

Рассказываем про последний выпуск шоу, который покажут в эфире Первого канала в субботу, 8 января.

На Первом канале завершается популярное шоу «Ледниковый период», в котором артисты вместе с профессиональными фигуристами показывают завораживающие номера.

В финальном выпуске пары представят лучшие и самые удачные свои выступления. В конце программы – наградят победителей.

У Татьяны Волосожар и Федора Федотова было столько блестящих выступлений, что выбрать лучшее оказалось непросто. Они сделали ставку на эксцентричное «Танго Магнолия» Александра Вертинского. Татьяна привезла из дома на съемку своего шпица по кличке Декстер, который тоже сыграл в номере.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев повторили забавный танец под песню Black magic woman. Героиня Бородиной – колдунья, к которой за помощью обращается скромный очкарик Соловьев. Он мечтал приворожить девушку, а вместо этого угодил в сети страстной колдуньи.

Дарья Мельникова и Максим Маринин не захотели быть серьезными и еще раз показали юмористический номер про медсестру и ее пациента под хит Uno группы Little Big.

А вот Агата Муцениеце и Александр Энберт ударились в лирику, зрители увидят их трогательное выступление под песню Елены Камбуровой «Дождик осенний».

Даня Милохин вновь облачится в обтягивающий серебристый костюм, чтобы отжечь под заводной Uptown funk. После проката Женя Медведева искренне призналась Алине Загитовой: «На «Ледниковом периоде» Даня научился собираться, а я – расслабляться. Я освободилась от собственных зажимов, стала добрее».

В конце программы мы узнаем, какая пара займет верхнюю ступень пьедестала, а кому достанется приз зрительских симпатий!

В жюри на этот раз: Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка.

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