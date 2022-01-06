«Они оба живут так, как будто завтра будет конец света»: Данко – о Бородиной и Омарове

Как отметил музыкант, телеведущая и бизнесмен оба не безгрешны.

Музыкант Данко заявил, что бывшие жена и муж телеведущая Ксения Бородина и бизнесмен Курбан Омаров оба далеко не безгрешны.

«Там со всех сторон такое порево! Такое ощущение, что они оба живут так, как будто завтра будет конец света и нужно успеть все, в том числе и со всеми переспать в отместку друг другу. Но это не уникальная ситуация в нашем обществе». Данко

Как думает Данко, худший персонаж в этой истории – друг Курбана Омарова. Этот человек даже если бы до смерти был влюблен в Бородину, должен был иметь какие-то моральные понятия. По словам Данко, бывший друг Омарова может и Бородину предать в любой момент, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Курбан Омаров обвинил Ксению Бородину в изменах с его бывшим другом Трофимом. При этом сама Бородина заявила, что это неправда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!