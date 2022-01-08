«Чудес не так много на свете»: Лолита попросила не участвовать в сомнительных челленджах

Певица Лолита Милявская в Instagram раскритиковала различные челленджи, которые устраивают известные люди, где ставят перед собой цель заработать денег на подписчиках.

«Я посмотрела блистательное интервью Ксении Собчак об одной даме, которая устраивает «Марафон желаний». И вспомнила, что мне на почту пришло приглашение, чтобы вы поучаствовали в неком челлендже и заплатили мне по одному доллару. Челлендж связан с интервальным голоданием и похудением. Я вас прошу. Будьте взрослыми людьми. Чудес не так много на свете. Любой вид голодания может быть прописан только врачами. Как увидите челлендж за доллар, то пусть вас жаба задушит». Лолита Милявская

Как отметила певица, она поздравляет всех с праздниками. «Всех с Рождеством и с выходными. Берегите себя, верьте в чудеса, но помните, что чудес не бывает. Или бывают, когда вы посвящаете много времени развитию и определяете долгосрочные цели в жизни», — заявила Лолита.

Напомним, что в последнее время в моде стало так называемое «инфоцыганство». Звезды с помощью сомнительных психологических тренингов пытаются заработать денег на своих поклонниках.

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