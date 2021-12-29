В разы больше других: стало известно, сколько Лолита Милявская зарабатывает в театре «Модерн»

Актриса Лолита Милявская выходит на сцену в роли придирчивой невесты Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба».

58-летняя Лолита Милявская в уходящем году радовала театралов, выходя на сцену театра «Модерн» в спектакле «Женитьба», который поставил режиссер Юрий Грымов.

Лолита Милявская играет вечную невесту Агафью Тихоновну. Героиня на тридцать с лишним лет моложе самой Лолиты. Но звезда сейчас в такой форме, что запросто даст фору молодым.

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Как выяснила «Комсомольская правда», театр «Модерн» продлил контракт с Лолитой Милявской на следующий год.

За свою работу актриса получит 380 тысяч рублей. Согласно документам, это зарплата Лолиты Милявской за семь спектаклей. То есть, каждый выход Лолы на сцену оценивается в 54 с лишним тысячи рублей.

В эту же сумму входит и присутствие на репетициях. Кроме этого, Лолита Милявская должна качественно исполнять свою роль и самостоятельно поддерживать артистическую внешность.

Зарплата у Лолиты Милявской даже по московским меркам баснословная. Редко какие актеры получают столько за одно появление на сцене.

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