В разы больше других: стало известно, сколько Лолита Милявская зарабатывает в театре «Модерн»

58-летняя Лолита Милявская в уходящем году радовала театралов, выходя на сцену театра «Модерн» в спектакле «Женитьба», который поставил режиссер Юрий Грымов.
Лолита Милявская играет вечную невесту Агафью Тихоновну. Героиня на тридцать с лишним лет моложе самой Лолиты. Но звезда сейчас в такой форме, что запросто даст фору молодым.
Как выяснила «Комсомольская правда», театр «Модерн» продлил контракт с Лолитой Милявской на следующий год.
За свою работу актриса получит 380 тысяч рублей. Согласно документам, это зарплата Лолиты Милявской за семь спектаклей. То есть, каждый выход Лолы на сцену оценивается в 54 с лишним тысячи рублей.
В эту же сумму входит и присутствие на репетициях. Кроме этого, Лолита Милявская должна качественно исполнять свою роль и самостоятельно поддерживать артистическую внешность.
Зарплата у Лолиты Милявской даже по московским меркам баснословная. Редко какие актеры получают столько за одно появление на сцене.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.