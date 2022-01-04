«Я тебе сейчас в рожу плюну!»: инстамарафонщица Блиновская накинулась на Собчак и грозилась утопить в реке

Ксения Собчак славится своей способностью задавать вопросы собеседникам на интервью, которые раскрывают их с иной стороны. Во время интервью с инстамарафонщицей Еленой Блиновской журналистка придерживалась своего принципа, и в ответ столкнулась с настоящим хамством.

Интервью у Собчак с Блиновской состоялось еще летом, аккурат после нашумевшего дня рождения, на Алтае. Летние пейзажи, шумная Катунь и горы настраивали на откровенность, которой, увы, не получилось – создательница марафона желаний сразу предупредила Собчак, что ее отговаривали от интервью с ней, потому что, мол, наверняка будут провокации.

Оборону Блиновская держала на всем протяжении диалога. А местами и вовсе срывалась на дерзость и хамство. Так, во время рафтинга по бурной ледяной Катуни Собчак спросила у собеседницы, где она черпает знания.

Блиновская ответила, что у нее есть тайный психолог, которого она никому не раскроет – она работает с маленькими группами. На что Ксения Анатольевна заметила – это ведь самое эффективное. И предложила: «Получается, что массам – эсэмэски, а крутой специалист вот, подписчики посмотрят, и захотят к ней пойти».

Блиновская оскорбилась на это и взорвалась: «Что ты сказала? Что значит «массам эсэмэски? Если честно, я тебе сейчас в рожу плюну и скину за борт!».

Собчак имела в виду, что во время марафона желаний Блиновская или ее помощники рассылают участникам аудиосообщения. И, возможно, было бы неплохо все-таки людям открыть путь к первоисточнику этих знаний. Инставолшебнице это явно не понравилось.

К слову, само интервью получилось продолжительным несмотря на то, что Елена Блиновская нервничала, закрывалась, молчала или уходила от ответов: не раскрыла источники получения знаний, не рассказала, где получала образование, хотя подчеркивает, что дипломов у нее штук десять.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!