«Необыкновенное!»: Маша Горбань запечатлелась с подросшим сыном, умилив фанатов

В конце прошлого года Маша Горбань отметила свое 35-летие. К этой дате она вместе с семьей улетела на Шри-Ланку. В путешествие актриса взяла и пятимесячного сына Нилана.

В своем инстаграме Маша поделилась снимком с малышом, умилив фанатов.

«Необыкновенное! Необъяснимое! Мой Нил», — подписала кадр Горбань.

Фанаты засыпали актрису комментариями.

«Какой хорошенький! Как мило! Очень красивые!» — писали пользователи Сети.

Напомним, сына Горбань родила 5 августа 2021 года в США. Ранее актриса вышла замуж за Кирилла Зоткина, у которого, по слухам, есть собственный бизнес на Шри-Ланке. От первого брака у актрисы есть семилетняя дочь Стефания.

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