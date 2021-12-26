День рождения на Шри-Ланке: Горбань похвасталась своими «лучшими подарочками» на 35-летие

Мария Горбань улетела на Шри-Ланку со своими детьми Стефанией и маленьким Ниланом, который появился на свет в августе этого года.
Многие фолловеры тогда удивлялись, как быстро звезда сериала «Кухня» пришла в норму. Буквально через несколько дней после появления на свет малыша в Майами Маша Горбань стала вести привычный образ жизни – ходить на пляж, по магазинам, разъезжать по экскурсиям.
Поэтому полет в жаркие страны с маленьким ребенком для нее – дело уже привычное.
На Шри-Ланке Горбань встретила свое 35-летие. В личном блоге она опубликовала фотографию с наследниками, трогательно подписав фото: «Лучшие подарочки».
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