«Я просто отдыхаю»: Маша Горбань с четырехмесячным сыном покрасовалась на Шри-Ланке

В начале августа Маша Горбань во второй раз стала мамой. Сына Нилана актриса родила в США, откуда вернулась через месяц после его появления на свет. Спустя время блондинка заинтриговала фанатов кадрами со съемочной площадки, но подробностей проекта раскрывать не стала.

А на днях Горбань улетела на Шри-Ланку. В своем инстаграме она поделилась кадрами, на которых позировала у бассейна, укачивая сына на руках.

«Пока я просто отдыхаю и наслаждаюсь… выдыхаю», — написала Горбань.

Фанаты оставили теплые комментарии.

«Отличного отдыха с любимой семьей! Красота! Рай!» — писали пользователи Сети.

Напомним, Горбань воспитывает старшую дочь Стефанию от первого брака. В этом году девочка пошла в первый класс.

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