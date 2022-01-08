«Из домашнего»: Анна Кошмал спела «Эти сны» из «Сватов», разговаривая с сыном и готовя суп

Актриса Анна Кошмал в Instagram разместила забавное видео, на кадрах которого варит суп дома. При этом она спела «Эти сны» из шестой части «Сватов». Рядом с Анной Кошмал в этот момент был ее сын Миша, который задавал матери вопросы.

«Из домашнего. Подпевая под нос». Анна Кошмал

«Перемешаются краски и звуки. Танец любви и разлуки», — спела Анна Кошмал.

Напомним, что несколько дней назад в России и Украине завершился показ седьмой части «Сватов». Снимать продолжение полюбившейся миллионам россиян картины пока не планируется.

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