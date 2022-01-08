«Очень дорого»: Макееву затравили в Сети за высокие цены на косметику

Осенью прошлого года Анастасия Макеева запустила собственный бренд уходовой косметики. В линейку входят шампунь, бальзам и маска для волос, а также сыворотка для лица. Актриса утверждает, что продукция имеет особенный состав.

Накануне звезда решила устроить акцию и озвучила цены на наборы. Например, за комплект шампуня, бальзама и маски для волос покупателям придется заплатить 6 360 рублей. Фанаты отметили, что для многих это неподъемные цены.

«Очень дорого! Ничего себе цены! Они в хрустальных бутылочках? Вот это цены, дорого для меня», — писали пользователи Сети.

Всем недовольным Анастасия Макеева предложила учиться зарабатывать больше.

Напомним, ранее актриса запустила собственный бренд одежды, который, по ее словам, пользуется большим спросом.

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