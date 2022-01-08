«Меня не зацепило»: Вера Брежнева раскритиковала новый хит Вали Карнавал «Ромашки»

Как отметила исполнительница, ее композиция «не торкнула».

Певица Вера Брежнева в шоу «Музыкалити», которое ведет телеведущий Максим Галкин, раскритиковала творчество молодой певицы и тиктокерши Вали Карнавал.

Максим Галкин поставил новый хит Вали Карнавал «Ромашки». Еще одна участница шоу Юлия Гаврилина стала подпевать и двигаться в такт под хит своей подруги.

«Я понимаю, почему песня столь популярна, но лично меня она не торкнула. Меня не зацепило». Вера Брежнева

При этом Максим Галкин стал сравнивать Веру Брежневу с Ларисой Долиной, которая раньше также критиковала творчество Вали Карнавал.

«Ты что, Долину тут даешь?» — заявил Максим Галкин.

Ранее на шоу «Музыкалити» разгорелся жаркий спор между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Народная артистка в пух и прах разнесла вокальные данные молодой звездочки.

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