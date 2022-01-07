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Где-то ахнул Крид: Валя Карнавал в бикини повернулась тылом и все увидели, что трусики превратились в стринги

Блогерша показала кадры с того самого отдыха в Дубае.

Где-то ахнул Крид: Валя Карнавал в бикини повернулась тылом и все увидели, что трусики превратились в стринги
Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

Многие знаменитости продолжают подводить итоги ушедшего 2021 года. В Сети немало ностальгических и постов благодарности оставшимся позади 12 месяцам.

Валя Карнавал, например, решила показать, из чего сложился ее мир в прошедшем году. Многие фанаты блогерши помнят, что 2021-й начался для нее с отпуска с Егором Кридом, и девушка не преминула вписать архивные кадры с тех каникул с свой памятный архив.

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

На одном из фото с того самого отпуска Валя Карнавал прилегла на лужайку в бикини. Красотка повернулась спиной, и все увидели, что трусы от купальника превратились в стринги и поделили ее пышные чресла пополам.

Валя Карнавал. Фото: instagram.com/karna.val/

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