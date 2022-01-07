Где-то ахнул Крид: Валя Карнавал в бикини повернулась тылом и все увидели, что трусики превратились в стринги

Блогерша показала кадры с того самого отдыха в Дубае.

Многие знаменитости продолжают подводить итоги ушедшего 2021 года. В Сети немало ностальгических и постов благодарности оставшимся позади 12 месяцам.

Валя Карнавал, например, решила показать, из чего сложился ее мир в прошедшем году. Многие фанаты блогерши помнят, что 2021-й начался для нее с отпуска с Егором Кридом, и девушка не преминула вписать архивные кадры с тех каникул с свой памятный архив.

На одном из фото с того самого отпуска Валя Карнавал прилегла на лужайку в бикини. Красотка повернулась спиной, и все увидели, что трусы от купальника превратились в стринги и поделили ее пышные чресла пополам.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!