«Женька, как выросла! Чудесная девочка, красивая! В папу»: Долина повидалась с 14-летней дочкой Абдулова

Лариса Долина в Instagram опубликовала пост памяти, вспомнив Александра Абдулова. Актер ушел из жизни 3 января 2008 года. Джазовая исполнительница повидалась со вдовой ныне покойного артиста Юлией Абдуловой и его единственной дочерью Женечкой, которой уже исполнилось 14 лет. Долина поделилась тем, какой растет родная кровиночка именитого артиста. Певица как могла уговаривала Женю сфотографироваться на память вместе с ней и мамой Юлией, но девочка категорически отказалась.

«Простите меня, мои дорогие и уважаемые подписчики, что в праздничные дни…

Сегодня, 3 января годовщина ухода Великого артиста — моего близкого друга, с которым связаны невероятные, самые значимые моменты жизни и очень теплые воспоминания — Александра Абдулова.

Поэтому для нас, его близких и друзей Новый год — праздник неоднозначный. Вот уже 14-й год мы живем без Саши…

И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, не хватает его звонков, например таких: «Ляля, (единственный в мире человек, которому я позволяла себя называть этим именем, — Прим. ред.), ты где?». Я отвечаю: «В Томске (к примеру). Он: «Что-то давно не видались, это плохо, вернешься, у меня встречаемся, будут все наши».

Никто никогда, кроме моей родни, конечно, не интересовался моими делами, настроением, планами… Ох, Сашка… Почему ты ушел так рано? Женька как выросла, уже Сашкиного роста.

К сожалению, категорически отказалась фотографироваться… Очень красивая, в папу, чудесная девочка растет. Папа ею бы гордился.

Спасибо, Юляш, что ты сделала моего друга счастливым, все годы была рядом, родила дочь, с которой, к счастью, он успел побыть. За то, что ты была с Сашей последние дни, часы и минуты его жизни. Люблю вас, девочки. Люблю навсегда тебя, Саша», — такие трогательные строки написала Долина.