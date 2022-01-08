Чуть штаны не потеряла: Валя Карнавал показала свою фигуру после застольных выходных

Певица и блогер Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, встретила Новый год за богатым столом в кругу своих друзей по TikTok-дому. Кроме того, красотка в каникулы успела наведаться в родной Ростов-на-Дону. Мама с отчимом встретили дочку хлебосольно – застолье удалось на славу.

Поэтому в самую пору перед буднями в наступившем году свериться с весами и узнать объемы того ущерба, который понесла фигура Карнавал. Девушка надела свои старые пижамные брюки и сняла на видео результат.

Как оказалось, бывшая возлюбленная Егора Крида не просто не набрала лишнего, она, кажется, еще больше постройнела. Потому что штаны с нее буквально сваливались, и чтобы их не потерять, красотка прихватила их чуть ли не подмышки.

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