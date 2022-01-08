«Не важно – ваш или наш»: Юрьева из «Уральских пельменей» порассуждала о принадлежности Крыма

Как отметила юмористка, она с семьей в восторге от природы на полуострове.

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева в Instagram порассуждала о принадлежности Крыма, где отдохнула в новогодние каникулы с мужем и дочкой.

По словам Юрьевой, не так уж и важно, чей Крым. Главное, чтобы он преображался и становился лучше. Как заметила звезда «Уральских пельменей», на полуострове в последние годы строятся дома отдыха, рестораны, больницы. Природа здесь такая, что она захлебывается от восторга.

«Много путешествуем за границей, но в эти каникулы, так получилось, что мы недалеко от дома. Мужу после операции запрещены длительные перелеты. И мы в восторге от природы. Здесь есть все: горы, море, можжевеловые парки, хвойные сады. Крым – люблю. И не важно — ваш или наш». Илана Юрьева

Напомним, что Илана Юрьева – звезда «Уральских пельменей». Она одна из лидеров юмористического коллектива из Екатеринбурга.

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