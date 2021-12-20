«Представляю, как он и его жена офигели»: Илана Юрьева из «Уральских пельменей» — о своем псевдониме

Илана Юрьева из «Уральских пельменей» раскрыла секрет своего псевдонима. Актриса рассказала, что впредь не будет использовать фамилию Юрьева, посколько она ей не принадлежит и никогда не принадлежала. Этот псевдоним 33-летняя звезда взяла случайно, когда только пришла работать в юмористическое шоу на СТС.

Ведущий продюсер «Уральских пельменей» Сергей Нитиевский никак не мог выговорить девичью фамилию Иланы — Исакжанова. Тогда он попросил актрису придумать псевдоним, и та пошла навстречу.

«Всячески коверкал ее, когда объявлял меня на сцене. Он сказал мне перед первыми съемками: «У тебя есть пять минут, придумай себе псевдоним попроще». Я очень жалею, что не настояла тогда на своей девичьей фамилии — Исакжанова. Но тогда я только пришла в шоу и боялась заявлять о своих желаниях. Я не придумала ничего лучше, чем взять фамилию своего бывшего молодого человека. На тот момент мы уже с ним расстались. Представляю, как он и его жена офигели, когда услышали псевдоним, под которым я решила выступать!» — рассказала Илана в интервью Cosmopolitan.

Сейчас девушка носит фамилию мужа — Дылдина. От фамилии Юрьева она полностью отказалась. На сцене ее представляют просто по имени — Илана.

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