«Огромное количество семейных номеров»: Илана Юрьева поделилась подробностями предстоящего сезона «Уральских пельменей»

Свежие выпуски шоу можно будет без опаски смотреть с детьми.

Актриса юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева рассказала, каким будет новый сезон проекта.

Юрьева отметила, что в предстоящих выпусках «Уральских пельменей» будет увеличенное количество постановок о семейной жизни. Илана уверяет, что новый сезон можно смотреть в присутствии детей.

«Как всегда яркий, искрометный, смешной. Вас ожидает огромное количество семейных номеров, их можно смотреть с детьми и не опасаться. Также порадуем вас задушевными песнями!», – подчеркнула Илана.

Также Юрьева рассказала про несвойственный «Уральским пельменям» стиль с трогательными стихами.

«В моем новогоднем номере «Шурик и Дед Мороз» будет что-то необычное, это несвойственный шоу стиль и иной угол зрения. Авторы называют это трагикомедией: я буду читать Мандельштама, в финале будет душещипательный монолог. Очень советую посмотреть!», – резюмировала Илана в интервью Cosmo.ru.

Напомним, ранее Илана Юрьева поделилась подробностями своей семейной жизни. Артистка призналась, что благодаря мужу может работать не ради денег, а для удовольствия.

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