«Эу! Вот они какие — уральские пельмешки»: Илана Юрьева в бикини повернулась к народу мощным «якорем»

В недавнем интервью Илана Юрьева призналась, почему отказалась от своего псевдонима. Теперь актрису называют только по имени. Кстати, девичья фамилия у звезды «Уральских пельменей» была совсем другой. А сейчас девушка взяла фамилию мужа. Оказалось, что Юрьева — это ее псевдоним. К этой фамилии Илана не имела никакого отношения.

Просто участники шоу постоянно коверкали ее настоящую фамилию, поэтому артистка и взяла себе псевдоним. А став популярной решила от него отказаться. По словам актрисы, ее имя итак само по себе легко запомнить, оно самодостаточное. Есть же на эстраде Нюша и Алсу. Их фамилии мало кто помнит.

Зато в своем микроблоге Илана часто балует поклонников «сочными» снимками в мини-бикини. Так, к примеру, отдыхая на Мальдивах, актриса повернулась к народу своим упругим «якорем».

«Эу! Вот они какие — уральские пельмешки», «А чего так далеко сфоткано? Ничего не разглядишь! Тема, как говорится, «не раскрыта», «Выглядишь превосходно», — пишут фолловеры.

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