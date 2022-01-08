Необычная закуска: куриная печень в беконе с рукколой и гранатом
Видео
Рождественская закуска из слабосоленой семги
Видео

Сергей Соседов пустился в пляс на новом шоу Андрея Малахова «Сегодня пятница»

Музыкального критика не остановила даже травма ноги.

Сергей Соседов пустился в пляс на новом шоу Андрея Малахова «Сегодня пятница»
Сергей Соседов. Фото: Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов пустился в пляс в эфире нового шоу Андрея Малахова «Сегодня пятница», которое выходит на канале «Россия 1».

Сергей Соседов и Ярослав Сумишевский
Сергей Соседов и Ярослав Сумишевский. Фото: кадр из шоу «Сегодня пятница»

На программе выступил музыкант Ярослав Сумишевский, которого многие запомнили по участию в «Трех аккордах». В эфире он спел композицию «Ты не суди меня».

Как только зазвучали первые ноты песни, как Сергей Соседов пустился в пляс. При этом он совсем позабыл, что у него травма ноги и вообще-то делать резких движений ему нельзя.

Андрей Малахов не удержался и прокомментировал: «Друзья, Сергей Соседов со сломанной ногой на танцполе!»

Напомним, что новое шоу Андрея Малахова в этом году будет выходить по пятницам. В студии гости будут петь хиты прошлых лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Андрей МалаховКанал "Россия 1"Сергей СоседовШоу "Сегодня пятница"Ярослав Сумишевский