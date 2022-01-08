Сергей Соседов пустился в пляс на новом шоу Андрея Малахова «Сегодня пятница»

Музыкального критика не остановила даже травма ноги.

Музыкальный критик Сергей Соседов пустился в пляс в эфире нового шоу Андрея Малахова «Сегодня пятница», которое выходит на канале «Россия 1».

На программе выступил музыкант Ярослав Сумишевский, которого многие запомнили по участию в «Трех аккордах». В эфире он спел композицию «Ты не суди меня».

Как только зазвучали первые ноты песни, как Сергей Соседов пустился в пляс. При этом он совсем позабыл, что у него травма ноги и вообще-то делать резких движений ему нельзя.

Андрей Малахов не удержался и прокомментировал: «Друзья, Сергей Соседов со сломанной ногой на танцполе!»

Напомним, что новое шоу Андрея Малахова в этом году будет выходить по пятницам. В студии гости будут петь хиты прошлых лет.

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