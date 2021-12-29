Вслед за Бузовой: Малахов планировал выйти на сцену вместе с Хабенским в свой юбилей

Популярный телеведущий Андрей Малахов 11 января отметит юбилей.

Звезде экрана исполнится 50 лет.

Андрей Малахов рассказал, что планы на праздник у него были грандиозными.

«Была идея отметить день рождения с Константином Хабенским. Мы родились в один день и год и хотели сделать антрепризу на двоих в театре», — поделился Андрей Малахов.

Но оба оказались столь загруженными на работе, что решили отказаться от этих планов. Так что поклонники не увидят на одной сцене Малахова и Хабенского.

По словам Андрея Малахова, это даже хорошо — поклонникам Мельпомены хватило и Ольги Бузовой в театре.

«Поэтому отмечу традиционно тихо, отключу телефон и исчезну… Думаю, день рождения, особенно юбилей, — это 24 часа, когда ты должен честно поговорить с самим собой — что сделал, что не успел, обозначить вехи, подумать о перспективах. Честно, совсем не ощущаю себя на 50. Сейчас принято говорить: 50 — это новые 40», — признался Андрей Малахов «Антенне».

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