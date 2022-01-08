«Почему ты всех называешь Юлька, Анька?»: Брежнева закатила скандал на шоу Галкина

Певице не понравилось, что муж Аллы Пугачевой фамильярно общается со своими гостями.

Певица Вера Брежнева устроила скандал на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Исполнительнице не понравилось, что муж Аллы Пугачевой фамильярничает с гостями и пренебрежительно к ним обращается.

В какой-то момент Брежнева потребовала от Галкина уважать гостей студии. Она стала отчитывать Максима Галкина за хамство и недостойное поведение.

«Почему всех называешь Юлька, Анька? Мне не нравится, когда так называют людей. Можно просто Аня… Юля, Юлечка, но Юлька — это дворовая какая-то история». Вера Брежнева

Напомним, что гостьей шоу «Музыкалити», кроме Веры Брежневой, стала 19-летняя тиктокерша Юлия Гаврилина. Друзья называют ее Юлька Шпулька.

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