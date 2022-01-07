«Какой рождественский день замечательный»: Галкин показал из окна засыпанные снегом дома в Грязи

Юморист в очередной раз насладился пейзажем из замка.

Муж певицы и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой юморист Максим Галкин в сторис Instagram показал из окна замка красивые виды на деревню Грязь.

Обращает на себя внимание, что все дома в Грязи засыпаны снегом. В Подмосковье в последние дни выпало много осадков.

«Ах, какой рождественский день замечательный. С Рождеством Христовым!» Максим Галкин

Напомним, что Максим Галкин уже несколько лет живет в своем замке в Грязи с семьей. При этом не так давно он отмечал, что хотел бы попробовать пожить в квартире.

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