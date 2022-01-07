Ну ведь прелесть же! Лиза Галкина в «пиксельном» топе и брючках оттенка экрю порадовала родителей стихами

Младшая дочь Пугачевой всегда отличалась артистичностью и энергичностью.

Восьмилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина на Рождество специально к празднику выучила стихотворение.

Лиза Галкина заплела высокую косу, облачилась в топ с пиксельным рисунком, брючки со стрелками оттенка экрю и перед домашним представлением вручила родителям открытку, которую сделала сама. «Папе и маме!» — заявила она. «Спасибо», — ответила дочке растроганная Алла Пугачева.

Потом Лиза Галкина театрально раскинула руки и очень старательно прочитала стихотворение про Рождество. Алла Пугачева была весьма довольна!

«Какая у вас атмосфера добра, любви и тепла», «Чудо-дети. Сколько смотрю, столько и замечаю за собой, что начинаю невольно улыбаться. Здравия вам», «Максим и Алла, вы просто молодцы. У вас такие детки подрастают. Завидую по-доброму. Счастья, здоровья, любви вам. С праздником», «Чудесные детки», «Такие хорошие дети, воспитанные, добрые», — похвалили наследников Пугачевой и Галкина их фолловеры.

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