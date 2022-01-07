Яблочко от яблоньки: Стеша Маликова в алом платье в горох устроила танцы с Еленой Изаксон на пляже

Дмитрий Маликов славится не только своими песнями. Он также не раз демонстрировал, что у него дружная семья. Артист счастлив в браке с Еленой Изаксон.

Они вырастили дочку Стефанию, которая уже окончила МГИМО и даже занялась своим бизнесом. Примечательно, что у нее есть время, чтобы помогать родителям. Они воспитывают двухлетнего сына Марка, которого выносила суррогатная мать.

Новогодние каникулы Маликов решил провести на Мальдивах. Именно там на пляже они встретили Рождество. Стеша облачилась в алое силуэтное платье в горох. Она насладилась красочным салютом на побережье.

Примечательно, что потом началась вечеринке. Дочка артиста зажигательно танцевала со своей мамой. Елена облачилась в золотистое шелковое платье. Они весело провели время.

«Аж серьги слетели от таких танцев», — заявила Стеша.

Поклонники одарили звездную семью комплиментами. Многие отметили, что наследница Маликова выросла копией мамы. «До чего красивая семья!», «Леночка роскошная», «Как Стеша похожа на маму», «В вашей семье роскошные гены», «Какая красивая», «Платье суперское», «Элегантные дамы», «Просто прелесть», «Ох, какие яркие красотки», — прокомментировали видео пользователи Сети.

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