Три поколения Маликовых за одним столом: семья народного артиста устроила новогодние посиделки

Семья Дмитрия Маликова живет дружно и тепло, собираясь по праздникам за одним столом. На Новый год они, конечно же, тоже встретились.

Дочь народного артиста Стефания показала в личном блоге домашние посиделки с папой, дедушкой Юрием Маликовым и своим братиком Марком. Звезды накрыли стол, украсив его свечами и елочными композициями. И, конечно же, зажгли фонарики на зеленой красавице возле окна.

Напомним, папа Дмитрия Маликова Юрий Маликов — тоже народный артист, он основал ВИА «Самоцветы», художественным руководителем ансамбля музыкант является до сих пор. Кем вырастет Марк — пока непонятно. По словам Дмитрия Маликова, он тяготеет к спорту, а еще хорошо танцует.

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