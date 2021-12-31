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Три поколения Маликовых за одним столом: семья народного артиста устроила новогодние посиделки

В доме Дмитрия Маликова чтят традиции.

Три поколения Маликовых за одним столом: семья народного артиста устроила новогодние посиделки
Дмитрий и Стеша Маликовы. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Семья Дмитрия Маликова живет дружно и тепло, собираясь по праздникам за одним столом. На Новый год они, конечно же, тоже встретились.

Дочь народного артиста Стефания показала в личном блоге домашние посиделки с папой, дедушкой Юрием Маликовым и своим братиком Марком. Звезды накрыли стол, украсив его свечами и елочными композициями. И, конечно же, зажгли фонарики на зеленой красавице возле окна.

Семья Маликовых. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Напомним, папа Дмитрия Маликова Юрий Маликов — тоже народный артист, он основал ВИА «Самоцветы», художественным руководителем ансамбля музыкант является до сих пор. Кем вырастет Марк — пока непонятно. По словам Дмитрия Маликова, он тяготеет к спорту, а еще хорошо танцует.

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