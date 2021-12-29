Сестра и брат: Стеша Маликова понежничала с маленьким Марком

Дети известного музыканта Дмитрия Маликова дружны между собой, несмотря на значительную разницу в возрасте.

Взрослая дочь композитора и певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова поделилась в сторис микроблога нежным семейным снимком.

На нем она предстала вместе со своим младшим братиком Марком.

Стефания держит мальчика на руках и нежно целует его в подбородок. А Марк в ответ прильнул губами к носу старшей сестры. Кадр получился невероятно милым.

Стефания нечасто показывает брата на своей страничке. Очевидно, что за последнее время Марк заметно подрос. У малыша довольно длинные волосы. Он, как и его старшая сестра Стефания, блондин.

Судя по всему, Марку Маликову повезло со старшей сестрой. В свободное время Стефания не отказывается уделять брату внимание, играет с ним.

Стоит напомним, что у детей Дмитрия Маликова и его жены Елены Изаксон довольно большая разница в возрасте.

Марку Маликову в январе исполнится четыре года, а в феврале его сестра Стефания Маликова отпразднует 22-й день рождения.

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