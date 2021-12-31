«Самую счастливую версию себя»: Стеша Маликова запечатлела на видео самые яркие моменты своего 2021 года

Дочь известного композитора и исполнителя Дмитрия Маликова Стефания Маликова провела год в безудержном веселье. Так и должно быть, если тебе всего 21.

Дочь популярного музыканта Дмитрия Маликова, 21-летняя Стефания Маликова Новый год встречает, судя по всему, в превосходном настроении.

2021-й для наследницы известного семейства выдался удачным. Стефания училась, работала, путешествовала, отдыхала и веселилась.

В микроблоге Стеша Маликова показала видео, на котором запечатлены самые яркие моменты ее 2021 года.

«В 2021-м я встретила самую счастливую версию себя», — подписала кадры Стефания Маликова.

Подписчики Стеши поздравили ее с Новым годом и признались, что завидуют ее насыщенной жизни.

«С наступающим Новым годом вас и ваших близких. Пусть Новый год принесет еще больше радостных и счастливых моментов, как на видео», «Вот это я понимаю! Насыщенная жизнь!», «Как прекрасно сказано, встретить счастливую версию себя! Желаю в новом году открыть в себе еще много источников счастья!» — высказались в Сети.

Напомним, что в 2021 году Стеша Маликова закрутила роман с известным хоккеистом, игроком НХЛ Кириллом Капризовым. Скорее всего, в новом году Стефания Маликова поедет в гости к избраннику в США. Ради того, чтобы открыть визу в эту страну, Стеша Маликова в декабре летала в Италию.

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