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Приходил на тренировки с сигареткой: почему у Панина не было шансов в бою с Пресняковым

Актер был нокаутирован музыкантом во втором раунде.

Приходил на тренировки с сигареткой: почему у Панина не было шансов в бою с Пресняковым
Алексей Панин. Фото: Globallookpress.com

Актер Алексей Панин изначально фактически не имел шансов в бою с музыкантом Никитой Пресняковым, которому проиграл в клетке во втором раунде техническим нокаутом.

Алексей Панин и Никита Пресняков
Алексей Панин и Никита Пресняков. Фото: турнир промоушена «Наше Дело»

Выяснилось, что актер боксом никогда не занимался. Лишь в школьные годы ходил в секцию водного поло. Как перед боем отмечал Алексей Панин, смотреть на «озверевших людей, которые калечат друг друга» ему не интересно.

Более того, на немногочисленные тренировки перед боем Алексей Панин приходил иногда, как говорят очевидцы, с сигареткой. А вот Никита Пресняков на протяжении нескольких последних лет занимается боями без правил. Он подошел к поединку в отличной форме, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Никита Пресняков победил во втором раунде нокаутом своего соперника. Алексей Панин несколько раз за бой оказывался на полу. Сопротивления он по большому счету не оказал.

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