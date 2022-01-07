«Любой, кто выходит в эту клетку – мужик»: Запашный оценил бой Преснякова и Панина

Как отметил дрессировщик, он в свое время был первопроходцем таких поединков.

Дрессировщик Эдгард Запашный оценил поединок музыканта Никиты Преснякова против актера Алексея Панина. Видео боя появилось на Rutube-канале «Наше дело».

«В 2007 году я с группой товарищей был первопроходцем таких боев. Все показывали на Первом канале. Теперь это стало хайпом и мейнстримом. Свои восемь боев я провел. Получил удовольствие». Эдгард Запашный

Как отметил Эдгард Запашный, он получает наслаждение от таких поединков. «Хорошие парни, которые не боятся бросать друг другу вызов. Потому что любой, кто выходит в эту клетку — мужик», — заявил Эдгард Запашный.

Напомним, что Никита Пресняков победил Алексея Панина в поединке в клетке. Конфликт между внуком Аллы Пугачевой и актером случился из-за Никиты Джигурды. Пресняков заявил, что Джигурда слабо дерется. Панин решил наказать обидчика друга, но проиграл в бою.

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