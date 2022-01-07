«Когда-то там играл Хендрикс»: Пресняков дал концерт в клубе после победы в клетке над Паниным

Певец Никита Пресняков в сторис Instagram опубликовал видео, на котором поет в одном из американских клубов. Вместе с женой Аленой Красновой он не так давно отправился в Нью-Йорк.
«Вызвали спеть. Когда-то там играл Джими Хендрикс. Очень крутой драйв спеть в Нью-Йорке».
Напомним, что перед Новым годом Никита Пресняков провел бой в клетке с актером Алексеем Паниным по правилам бокса. Он нокаутировал своего соперника во втором раунде.
Между тем следующим возможным соперником Никиты Преснякова то ли в шутку, то ли всерьез называют телеведущего Александра Маслякова-младшего. Об этом намекнул после боя Панина и Преснякова дрессировщик Эдгард Запашный.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!