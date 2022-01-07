«Клоун-прима Пресняков»: в Сети высмеяли бой в клетке между внуком Пугачевой и Паниным

В Сети активно обсуждают поединок, который между собой в клетке провели внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков и актер Алексей Панин. Бой прошел по правилам бокса в турнире промоушена «Наше Дело».

Пользователи в Сети активно комментируют прошедший бой. Причем от подписчиков по полной программе досталось не только фриковатому Алексею Панину, но и Никите Преснякову.

«Это просто позорище какое-то», «Цирк с клоунами! А клоун-прима в нем — Пресняков!», «Не знаю, какими боями без правил занимался внук Примадонны, но этого не видно от слова «вообще», «Смотря на Панина, видно, что любого человека можно сломать», — пишут пользователи, слова которых приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Никита Пресняков во втором раунде победил Алексея Панина. При этом не исключено, что внук Аллы Пугачевой в будущем еще появится на ринге.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!