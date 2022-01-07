Прильнула к маме: Ани Лорак и ее подросшая дочка в мерцающих комбинезонах спели вместе на сцене

Артистка приготовила сюрприз поклонникам. Она выступила с дочкой от турецкого бизнесмена, выбрав стиль family look.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она не скрывает, что привыкла регулярно давать гастроли. Недавно звезда выступила в Турции. Примечательно, что после начала пандемии артистка стала чаще ездить в отпуск и посвящать время семье.

Она растит дочку Софию, которую родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Супруги давно развелись, но наследница проводит время с каждым из родителей.

Новый год Лорак отпраздновала в Москве. Она привела дочку к крестному папе Филиппу Киркорову, который устроил вечеринку в честь праздника. К слову, во время новогодних съемок певица приготовила сюрприз.

В одном из шоу она выступила на сцене вместе с дочкой. Они облачились в мерцающие наряды и исполнили рождественскую песню вместе. Во время выступления София прильнула к маме, обняв ее.

«С Рождеством. Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от такого дуэта и нарядов в стиле family look. «Как же красиво звучат ваши голоса воедино», «Прекрасное выступление! София растет вашей копией», «Очень красивое и милое выступление», «Оу, подрастает новая звездочка», «София очень большая молодец, и очень талантливая, и у нее очень большое будущее», «Очень классное выступление, Сонечка просто умничка, такие красивые», — прокомментировали пост подписчики.

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