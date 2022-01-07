Бывшая возлюбленная нового бойфренда Бородиной назвала ошибкой свои отношения с Симищенко

Как отметила Виолетта, пользователи часто спрашивают ее о Трофиме.

Виолетта, бывшая возлюбленная нынешнего возможного бойфренда телеведущей Ксении Бородиной, общаясь со своими поклонниками в Instagram, назвала ошибкой свои отношения с Трофимом Симищенко.

Подписчики поинтересовались, как Виолетту угораздило закрутить роман с таким скользким парнем. «Моя ошибка», — кратко ответила Виолетта.

Отметим, что Виолетта по профессии косметолог. В свое время она достаточно тепло общалась с Ксенией Бородиной. Сейчас, конечно, о дружбе говорить не приходится.

Напомним, что бизнесмен Курбан Омаров не так давно обвинил бывшую жену Ксению Бородину в изменах с Трофимом Симищенко. При этом он заметил, что нынешний потенциальный любовник звезды «Дома-2» должен ему три миллиона рублей. Как думает Омаров, Бородина изменяла ему с Симищенко, когда еще была замужем.

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