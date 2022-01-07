Так выглядит счастье: Бородина в миниатюрной юбке и топе с разрезом устроила танцы на мальдивском пляже

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Славу ей принес проект «Дом-2», который она ведет 17 лет. Ксения признавалась, что хорошо зарабатывает. Она живет в загородном доме и растит дочек: Марусю и Теону.

В этом году телеведущая пережила развод. Курбан Омаров сначала молчал, а потом обвинил ее в измене. Сама звезда стала чаще выходить в свет, веселиться с подругами и даже приняла участие в «Ледниковом периоде».

А вот новогодние каникулы Бородина решила провести на Мальдивах. Она призналась, что отпуск получился дорогим даже по ее меркам. Отель оказался в три раза дороже из-за праздников, а билеты ан райские острова всегда были не из дешевых.

Однако телеведущая то и дело постит фото с пляжа. А вот 6 января Ксения успела покрасоваться в трикотажном платье зеленого цвета. Потом она передумала и облачилась в мини-юбку на молнии и топ с декольте в виде разреза.

Звезда покрасовалась в ванной комнате. Потом она отправилась на ужин, который прошел на побережье. Когда стали запускать салют с лодки в честь Рождества, телеведущая пустилась в пляс. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Бородина демонстрировала настоящее счастье. Потом и дочки стали танцевать, как мама.

Поклонники одарили Ксению комплиментами. Многие отметили, что она расцвела. «Очень стройная! Лук шикарный», «Вот это красота», Именно так выглядит «бессовестно влюбленная в себя женщина», «Похудела, постройнела — ну огонь же!», «У вас прекрасный отдых», «Я вас такой никогда не видела», «Пусть завистники кусают локти», — прокомментировали кадры подписчики.

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