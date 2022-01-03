«Он тоже дружил с Ксенией, когда я с ней встречался»: экс-избранник Бородиной считает, что Омарову прилетел бумеранг

Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров никак не может прийти в себя после развода с ней. На днях он заявил, что экс-супруга изменяла ему в браке с его же другом Трофимом Симищенко. Правда, Омаров называл его не приятелем, а своей «шестеркой».

Экс-избранник Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин заявил, что Курбану Омарову прилетел бумеранг, и дал понять, что тот сам был не прочь гульнуть с чужими девушками.

«Он тоже дружил с Ксенией, когда я с ней встречался, жал мне при этом руку. Потом они оба стали встречаться, — поделился Михаил Терехин. — Курбану прилетел бумеранг. Пусть лучше задумается об этом. В общем, веселая история».

Терехин также высказал довольно спорную точку зрения о том, что все взрослые люди изменяют друг другу. Он предположил, что Ксения Бородина недополучала ласки от Курбана Омарова, поэтому кинулась в объятия его друга. Подозрений в том, что Курбан Омаров может говорить неправду, у адвоката Михаила Терехина не возникло.

«Курбан, возможно, недодал любви Ксении, и она нашла ее на стороне. Думаю, что все взрослые люди изменяют в отношениях, просто конкретно эта история вышла в публичную плоскость. Ксения считает, что таким образом Курбан хочет привлечь к себе внимание. Больше вам скажу: и Ксения привлекает внимание публики. Я тоже, получается, хайпанул по полной», — цитирует Михаила Терехина «СтарХит».

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