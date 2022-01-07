«Что за странный передок?»: исхудавшая Пынзарь вызвала оторопь у поклонников необычными формами

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь отметила свое 36-летие в Дубае в компании своего мужа Сергея, которого встретила как раз на телепроекте.

«Можно я немного поспамлю в свой день рождения? Хочу сохранить воспоминания о этом дне в своем дневнике (тут). Отдельное спасибо всем за поздравления! Все читаю! Очень вас люблю», — написала блондинка в личном блоге и обнародовала фотографию с пляжа.

На снимке ведущая держит за руку своего возлюбленного и идет с ними лавандовом бикини вдоль побережья Персидского залива. Многие фолловеры заметили, что их любимица сильно похудела в последнее время и далеко не всем это понравилось, ведь из-за этого косточки стали проступать в самых странных местах.

«Кости торчат. Даша, нужно срочно поправиться!», «Что за странный передок у Даши? Будто мужик», «Даша, слишком худая, некрасиво», — написали пользователи Сети.

Впрочем, верные поклонники звезды, напротив, высокого оценили изящество ведущей.

«Да что же вы за люди то такие? Все нормально так стареют и полнеют, а вы все хорошеете и молодеете. Это законно вообще?», «Какая красоточка!», «Фигурка – огонь», — также написали люди.

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