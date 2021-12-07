Русская красавица: Дарья Пынзарь в белой шубке и платке на голове прогулялась по предновогодней Москве

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая реалити-шоу Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге атмосферными снимками, которые сделала во время посещения ярмарки в центре столицы.

«Центральная ярмарка — волшебное событие. В воздухе уже веет Новым годом, праздничным настроением! Просто посмотрите, какая красота вокруг. Появилось ощущение предстоящего праздника и тепла от таких фото?» — поинтересовалась Дарья Пынзарь у подписчиков.

Для прогулки по зимней Москве Дарья Пынзарь облачилась в прелестную белую шубку с черными лентами на плечах и рукавах.

Голову Даша Пынзарь покрыла пестрым платком, который сделал ее похожей не лубочную красавицу.

Поклонники Дарьи Пынзарь оценили ее образ, давая понять, что в столь нежном наряде Даша им очень нравится.

«Ой, как русская матрешка!», «Настоящая русская красавица вы, Дарья!», «Красиво вам в этом платке, под шубку! И цвет волос красивый», «Даша, вы само очарование!» — высказались в Сети.

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